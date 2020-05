Onderzoek naar verdachte doodsteken Rik van de Rakt

Het bureau is bemand met drie onderzoekers en moet vooral zien te achterhalen wat er precies speelde rond de opgepakte Abdallah A. (25), die sinds begin dit jaar in Heesch woont. Daarbij zal met name gekeken worden naar het proces van huisvesting in de gemeente. Was de gemeente goed geïnformeerd en ingericht op zijn komst? Waren er al signalen binnengekomen dat er iets mis kon gaan? Is hij medisch en maatschappelijk voldoende begeleid? Dat onderzoek vindt – los van het strafrechtelijk onderzoek - plaats in opdracht van de gemeente.

„Wij hebben, net als iedereen, heel veel vragen over hoe dit vreselijke incident heeft kunnen plaatsvinden”, zegt burgemeester Moorman. „Ik kan me ook goed voorstellen dat de nabestaanden, hoe pijnlijk misschien ook, hier meer over willen weten. Als daaruit blijkt dat dingen beter hadden gekund, kunnen wij daar in de toekomst van leren.” Het onderzoek moet voor de zomervakantie, begin juli, afgerond zijn.

Abdallah A.

De pas 18-jarige Rik uit Heesch werd op zondagochtend 19 april in Oss doodgestoken, terwijl hij richting het verzorgingshuis – driehonderd meter verderop - fietste waar hij werkte. Hij zou daar een ontbijt gaan verzorgen voor de bewoners, maar zover kwam het niet omdat A. hem plotseling te grazen nam. Ondanks verwoede pogingen kreeg niemand van de hulpdiensten zijn hart meer aan de praat.

Bij de aanhouding kwam de politie de verdachte op het station in Oss tegen. Op de fiets die de man bij zich had zaten bloeddruppels en agenten ontdekten een mes op zijn bagagedrager. Volgens de politie verkeerde de Soedanees bij zijn aanhouding in verwarde toestand.

Uit onderzoek van De Telegraaf bleek dat hij al meer op zijn kerfstok had. In 2018, toen A. nog in een azc in Heerlen woonde, maakte hij zich schuldig aan mishandeling van een medebewoner en overlast, waarna hij kort vastzat. Een week voor de steekpartij werd hij wegens wangedrag de Jumbo-supermarkt van Heesch uitgezet.

Bekijk ook: Statushouder die verdacht wordt van doodsteken Rik van de Rakt drie keer opgepakt

’Kapot van verdriet’

Het dramatische incident sloeg in als een bom in Heesch en Oss, vooral omdat het een volstrekt willekeurige daad lijkt. Een van de zielsmaatjes van Rick, Troy, vertelde vorige maand in een aangrijpend interview met De Telegraaf over hoe Rik ervan droomde chef-kok te worden en een tiener was die altijd voor de ander klaarstond. „Juist toen. Ik ben kapot van verdriet.”

Na het incident werd burgemeester Moorman ook geïntimideerd. Inwoners van de gemeente schoven de schuld van de moord in haar schoenen. De aanhouding van een Soedanese vluchteling lag extra gevoelig in de gemeente na de ernstige rellen van 2016 tegen de geplande komst van een azc. Dat kwam er uiteindelijk niet, maar er werden wel extra statushouders geplaatst, waaronder Abdallah A. Moorman had aangifte gedaan van smaad en laster. Momenteel is daar nog niets nieuws over bekend, meldt ze.