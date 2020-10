Amerikaanse vicepresident Pence heeft geen corona, presidentskandidaat Biden laat zich testen

Vrijdag werd bekend dat Donald Trump en zijn echtgenote Melania besmet zijn met het coronavirus. Mike Pence is in goede gezondheid en wenst het echtpaar Trump een goed herstel, aldus een bekendmaking.

Trumps minister van Financiën Steve Mnuchin heeft vrijdag een negatieve test afgelegd. Volgens zijn woordvoerder zal ook hij dagelijks een test blijven ondergaan. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo liet vanuit Kroatië weten dat hij ook negatief is getest. Hij is al enkele dagen in Europa.

Joe Biden

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden laat zich naar verwachting de komende uren testen op corona. De 77-jarige Democraat ging woensdag in Cleveland nog in debat met Trump. Het was de eerste publieke discussie tussen de twee in aanloop naar de verkiezingen op 3 november. Ze hebben geen handen geschud.