Gemeente mag elektrische auto straks parkeerkorting geven

Gemeenten hebben volgens de Gemeentewet het recht te bepalen op welke plekken betaald moet worden voor parkeren, en hoeveel. Maar het is nog niet toegestaan om verschillende tarieven te hanteren voor verschillende soorten voertuigen. Daar wil het kabinet verandering in brengen.

„Gemeenten krijgen hiermee een extra instrument in hun gereedschapskoffer om te werken aan schone lucht en minder verkeersherrie in hun stad of dorp”, zegt Heijnen. „Dat vind ik belangrijk.” Het is aan gemeenten zelf om te beslissen of zij van deze mogelijkheid gebruikmaken.

Korting mag alleen gegeven worden voor auto’s die tijdens het rijden helemaal geen uitlaatgassen uitstoten. Hybride auto’s, die zijn uitgerust met een elektrische én een verbrandingsmotor, komen er dus niet voor in aanmerking.

Van de negen miljoen auto’s in Nederland rijden er naar schatting zo’n 300.000 helemaal uitstootvrij. Dat aantal zal in 2030 naar verwachting zijn toegenomen tot zo’n twee miljoen.