LIVE | ’Alles eraan doen om scholen open te houden’

Organisaties uit het onderwijs roepen personeelsleden en leerlingen op er „met elkaar alles aan te doen de scholen zolang als verantwoord is open te houden.” Om dat voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat iedereen zich aan de voorzorgsmaatregelen houdt, schrijven de VO-Raad, de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) in een open brief.

„We, maar vooral jullie, weten als geen ander hoe moeilijk het is om alle regels en voorschriften altijd na te leven”, aldus bestuurders van de organisaties. „Het is soms lastig om in een volle school de anderhalve meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen personeel onderling te bewaren. Maar laten we er samen alles aan blijven doen om deze afstand te realiseren en laten we elkaar ook steeds weer aan deze afspraak herinneren.”

Lesgeven

Ook van belang is dat scholen vooral „doen wat strikt noodzakelijk is, en dat is lesgeven.” Allerlei activiteiten die niet strikt noodzakelijk zijn, van open dagen en vergaderingen tot oudergesprekken en vieringen, kunnen beter op de lange baan worden geschoven of op afstand worden gedaan via internet. „Als we ook daar consequent in zijn dragen we bij aan het openhouden van de school voor alle leerlingen.”

Verder noemen de organisaties het belangrijk om „consequent aandacht blijven besteden aan de hygiënemaatregelen, waaronder handen wassen.”

De organisaties zien met het stijgende aantal coronabesmettingen ook de zorgen onder ouders, leerlingen en het personeel toenemen. Zowel over de gezondheid als over de werkdruk en de kwaliteit van het onderwijs. „Die zorgen zijn natuurlijk terecht”, schrijven ze. „Onderwijs geven in coronatijd kan niet zorgeloos, maar we moeten er alles aan doen om waar mogelijk die zorgen weg te nemen. Wij, als onderwijsorganisaties, houden continu de vinger aan de pols en vragen hier aandacht voor bij het kabinet.”

