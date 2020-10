LIVE | Duitse media: vanaf maandag land weer deels op slot

In de strijd tegen het nog steeds oprukkende coronavirus gaat Duitsland vanaf maandag deels op slot. Daarover berichten Duitse media. Bars en restaurants moeten dicht, maar ook bijvoorbeeld fitnessstudio’s. Het gaat er vooral om sociale contacten drastisch te verminderen.

De Duitse bondskanselier Merkel en de leiders van de zestien deelstaten vergaderen nog over een nieuw pakket coronamaatregelen. In regeringskringen wordt gesteld dat een „golfbreker” noodzakelijk is om de vloed nieuwe besmettingen in te dammen. Volgens de media komt er zeker een „lockdown light.”

Wereldwijd half miljoen nieuwe coronagevallen

Voor het eerst zijn dinsdag wereldwijd meer dan een half miljoen nieuwe coronagevallen op een dag geregistreerd, meldt het Franse persbureau AFP op basis van een eigen telling.

Het zou gaan om 516.898 nieuwe gevallen. Volgens de teller van Worldometer waren er woensdag 44.361.680 coronagevallen op aarde en 1.173.846 sterfgevallen als gevolg daarvan. Dinsdag werden wereldwijd 7723 sterfgevallen gemeld, aldus de telling van AFP. In Nederland stierven tot nog toe zo’n zevenduizend mensen aan het longvirus.

