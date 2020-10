LIVE | Duizend militairen getraind voor XL testlocaties

Ongeveer duizend militairen worden momenteel getraind om op de nieuwe extra grote testlocaties te gaan werken. Het gaat om niet-medisch personeel dat intern wordt opgeleid met hulp van opleidingsinstituut NCOI , aldus het ministerie van Defensie.

De zeven zogenoemde XL-locaties, waar zowel reguliere als verschillende sneltesten worden aangeboden, komen waarschijnlijk in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht en de regio Arnhem-Nijmegen. Mensen moeten volgens het ministerie van Volksgezondheid in december terechtkunnen bij deze locaties.

Circa negenhonderd militairen van de landmacht en honderd mariniers volgen nu een korte opleiding. Het is de bedoeling dat de militairen alleen in de opstartfase de XL-locaties bemensen. Er wordt verder overlegd of de betrokken militairen vervolgens nog kunnen worden ingezet in regionale sneltestlocaties.

