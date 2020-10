LIVE | Utrecht wil XL-testlocatie op Jaarbeursterrein

De gemeente Utrecht wil mogelijk een XL-testlocatie optuigen op het Jaarbeursterrein vlakbij Utrecht Centraal, zo schrijft het stadsbestuur woensdag in een brief aan de gemeente. Utrecht is de eerste gemeente die met een concreet voorstel over een XL-testlocatie naar buiten komt.

Op de nieuwe testlocatie moeten dagelijks 4000 mensen getest kunnen worden met zowel sneltesten als de reguliere PCR-testen. Daarmee wordt het een van de grootste testlocaties van Nederland. Het terrein moet ook een mobiel laboratorium krijgen. Het stadsbestuur schrijft dat de beoogde opening van de locatie gepland staat in november.

In totaal mikt het ministerie van Volksgezondheid op zeven zogenoemde XL-locaties, waar zowel reguliere als verschillende sneltesten worden aangeboden. De XL-locaties komen waarschijnlijk ook in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en de regio Arnhem-Nijmegen. Ongeveer duizend militairen worden momenteel getraind om op de nieuwe extra grote testlocaties te gaan werken. Het gaat om niet-medisch personeel dat intern wordt opgeleid met hulp van opleidingsinstituut NCOI, aldus het ministerie van Defensie.

In de brief aan de gemeenteraad schrijft het stadsbestuur van Utrecht woensdag ook dat er in de wijk Kanaleneiland gezocht wordt naar een geschikte plek voor een nieuwe, kleinschaliger testlocatie.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Tweede golf: heel Europa koerst af op donkere feestdagen

Vlaanderen scherpt coronamaatregelen toch eerder aan

Britten voorspellen slecht nieuws over vaccin

Media: Duitsland gaat verder op slot

Blok zet Eritrese consul op straat na ’afpersing’ met collecte

Schotse politie beëindigde honderden illegale coronafeestjes thuis

’Duitsland grijpt in: horeca, cultuur en sport aan banden’

Franse media: nieuwe lockdown niet uitgesloten, maar minder streng

Europa koopt voor 100 miljoen euro aan sneltests

Financieel-economisch:

Coronacrisis dwingt Heineken tot schrappen van banen

‘Coronavirus heeft ontwikkeling Bitcoin versneld’ (video)

Prijzenslag drijft leenrente verder omlaag

’Wall Street op weg naar sombere start’

Entertainment en persoonlijk:

Khloé Kardashian was besmet met coronavirus

Joost Prinsen (78) besmet met het coronavirus

Ook Michella Kox (40) blijkt te kampen met het longvirus

Bert van Leeuwen: Concert van Hoop komt op het juiste moment

Sport:

Bekijk hier hiet coronanieuws van dinsdag 27 oktober.