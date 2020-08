Vijf jaar cel voor doodrijden voetganger

De verdachte maakte op 31 juli 2018 „een soort dollemansrit” door de Rotterdamse binnenstad, aldus de rechtbank. Het 19-jarige slachtoffer stak op een zebrapad de weg over, op de kruising Bergweg met de Zwart Janstraat en de Rodenrijselaan. De Rotterdammer reed hem met een snelheid van minstens 75 kilometer per uur aan. Na het ongeval racete hij door, waarbij hij ook nog bijna een fietser aanreed. Het slachtoffer bezweek een paar dagen later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De Rotterdammer gaf zichzelf na twee dagen aan bij de politie. Bij het bepalen van de straf woog de rechtbank mee dat er aanwijzingen zijn dat de man heeft geprobeerd sporen van de aanrijding te wissen. Hij heeft verklaard last te hebben van geheugenverlies, maar de rechtbank betwijfelt dat sterk.

Volgens zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank heeft de verdachte niet de bedoeling gehad iemand dood te rijden, maar heeft hij wel het risico daarop aanvaard. Daarmee is sprake van zogeheten voorwaardelijk opzet.