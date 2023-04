Eerste lancering van grootste raket ooit afgeblazen

Het is ook nog niet duidelijk wanneer de volgende poging is om te lanceren. De eerstvolgende mogelijkheid is waarschijnlijk woensdag.

De vluchtleiding besloot ongeveer 10 minuten voordat de raket zou opstijgen om de lancering te schrappen. Het aftellen zelf ging wel door, tot 40 seconden voor het tijdstip van lancering, als een soort generale repetitie.

Super Heavy Booster

De lancering moet gebeuren vanaf de eigen ruimtebasis van SpaceX in de Amerikaanse staat Texas, aan de grens met Mexico. Het onderste deel is de 70 meter lange Super Heavy Booster, met de motoren die ervoor moeten zorgen dat de raket opstijgt. Als dat werk erop zit, plonst de lanceerder in de Golf van Mexico. De 50 meter lange Starship-capsule, waar later mensen in moeten komen te zitten, vliegt dan door. Hij gaat over de Atlantische Oceaan, zuidelijk Afrika, de Indische Oceaan, Indonesië en de Grote Oceaan. Na anderhalf uur en bijna een compleet rondje rond de aarde moet hij gecontroleerd neerkomen in de Grote Oceaan bij Hawaï.

Het megaruimteschip moet helpen om in de toekomst mensen naar de maan en Mars en weer terug te brengen. SpaceX hoopt dat er ooit honderd passagiers tegelijk mee naar de ruimte kunnen.

Drie keer zo hoog als de Sojoez

Aan de Starship is jaren gewerkt. Musk presenteerde de plannen in 2017. Het vaartuig heette toen Big F*cking Rocket, wat later werd gekuist tot Big Falcon Rocket. Eind 2018 koos SpaceX voor de naam Starship. Het vaartuig is 10 meter hoger dan de Saturn V, de raket die tussen 1968 en 1972 mensen naar de maan en terug bracht. De nieuwste raket is ook twee keer zo hoog als de spaceshuttles en bijna drie keer zo hoog als de Sojoez-raket waarmee de Nederlandse astronaut André Kuipers naar de ruimte ging.

Het is nog niet bekend wanneer de eerste bemande vlucht met Starship wordt uitgevoerd. Het ruimteschip moet ergens in de komende jaren onder meer een toeristisch rondje rond de maan en terug vliegen. De plaatsen aan boord zijn gekocht door een Japanse miljardair, Yusaku Maezawa. Hij gaat zelf mee, en wil dan onder meer DJ Steve Aoki meenemen.