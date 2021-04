Rekenkamer haalt uit: Defensie haalde bezuinigingen niet

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek naar bezuinigingen die in 2011 werden vastgesteld, na de financiële crisis. De Rekenkamer adviseert het ministerie om transparanter te zijn over daadwerkelijke uitgaven, ook wanneer voorgenomen bezuinigingen worden teruggedraaid. Dat moet tijdens de kabinetsformatie worden meegenomen, stelt de Rekenkamer.

Verhuizing marinierskazerne

De waakhond onderzocht hoeveel de verkoop van mijnenjagers, transporthelikopters en gevechtstanks en de afgeschoten verhuizing van de marinierskazerne naar een nieuwe locatie in Vlissingen aan besparingen opleverde en concludeert dat er 43 procent minder is bespaard dan was beoogd.

Bij de omstreden verhuizing van de marinierskazerne werden alternatieve locaties niet goed onderzocht en was geen goed zicht op de kosten van de verhuizing. In 2019 bleken de kosten twee keer zo hoog uit te vallen als verwacht. De verhuizing werd in 2020 afgeblazen en Nieuw-Milligen werd aangewezen als nieuwe locatie. De provincie Zeeland mag daar nog tot 2030 een compensatiebedrag van 670 miljoen voor in haar zak steken.

Door die compensatie in combinatie met de voorbereidende uitgaven voor de afgeblazen verhuizing naar Vlissingen vallen de kosten in totaal een kleine 1 miljard euro hoger uit dan aan in 2012 aan de Tweede Kamer werd voorgeschoteld.

Tankbataljons opheffen

In 2011 besloot Defensie ook om twee Nederlandse tankbataljons op te heffen. De verkoop van de gevechtstanks moest 536 miljoen aan besparingen opleveren, maar kwam in werkelijkheid op 343 miljoen. De Rekenkamer verklaart dit deels doordat de jaarlijkse exploitatiekosten van de tanks op 30 miljoen hoger werden geraamd dan ze in werkelijkheid zijn. Ook zorgde een in 2014 gesloten deal met Duitsland voor extra kosten, omdat Defensie tanks leasete bij onze oosterburen.

Demissionair minister Bijleveld (Defensie) stelt in een reactie op het rapport dat de bezuinigingen van 2011 nog altijd hun sporen nalaten. Ze erkent de noodzaak voor meer transparantie over voorgenomen uitgaven en werkelijke uitgaven, en laat onderzoeken hoe een baten- en lastensysteem kan worden ingesteld.

’Andere prioriteiten’

Het oordeel over de gevechtstanks verdient nuance, aldus de bewindsvrouw, omdat het kabinet in 2020 ’andere prioriteiten’ heeft gesteld, zoals de aanschaf van negen extra F-35’s. Ook de conclusies over de marinierskazerne vindt ze te hard. De Rekenkamer houdt volgens haar niet genoeg rekening met ’veranderingen in tijd en scope’, zoals extra duurzaamheidseisen voor een nieuwe kazerne.