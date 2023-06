Premium Het beste van De Telegraaf

Russische elite kritisch op Poetin, zolang ze anoniem mogen blijven

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Alleen beschermd door anonimiteit durft de Russische elite kritiek uit te oefenen op president Poetin. Ⓒ ANP

MOSKOU - De Russische elite blijft pal achter Vladimir Poetin staan. In het openbaar althans. Want wanneer oligarchen en topfunctionarissen anoniem mogen leeglopen over de Russische president, doen ze dat graag en zonder een blad voor hun mond te nemen. De klok tikt voor Poetin, dreigen ze. „Het land gaat niet de goede kant op.”