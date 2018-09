Cafébaas: Wilders niet goed voor mijn zaak

Café De Tijd op het Plein was het toneel van het PVV-verkiezingsfeest waar Geert Wilders het publiek vroeg of ze meer of minder Marokkanen willen er er werd gejoeld 'minder, minder!'. „Het kwam totaal onverwacht”, aldus de caféuitbater.

Hij spreekt de lokale PVV-fractie er nog op aan. „Ik spreek later deze week lijsttrekker Léon de Jong om het een en ander nog af te handelen, maar dan krijgt hij het zeker te horen”, aldus de café-eigenaar. „Want dit is voor de naam van mijn zaak niet goed.” Het café verbiedt zijn medewerkers daarom over de bewuste avond te praten.

Het café benadrukt „niet achter de uitspraken” van Wilders te staan en heeft de PVV alleen laten komen uit commercieel belang. „Wij zijn ook maar nette horeca-ondernemers.”