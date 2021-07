België minuut stil voor slachtoffers verwoestend noodweer

Om 12.00 uur klonken eerst de sirenes van de hulpdiensten, die vorige week zo vaak hebben geloeid in het rampgebied. Daarna daalde in Verviers en elders in het land de stilte neer. Op veel plaatsen hing de vlag halfstok.

Ook de NAVO en de Europese instellingen in Brussel hielden een minuut stilte in acht en streken de vlag halfstok. Onder anderen voorzitter Charles Michel van de raad van EU-leiders en de ambassadeurs van alle lidstaten namen deel aan een plechtigheid. Na afloop ging in onder meer Antwerpen een groot applaus op.

Nationale rouw

België is dinsdag in nationale rouw, voor de slachtoffers van het noodweer dat met name op 14 en 15 juli vooral Luik en omstreken heeft geteisterd. De buitengewoon hevige regens veroorzaakten overstromingen en verwoestende waterstromen die aan zeker 31 mensen het leven hebben gekost. Het water veroorzaakte ook een kolossale schade in delen van het land. Er worden nog steeds zeventig mensen vermist. Er werd dinsdag ook stilgestaan bij het werk van de hulpverleners en reddingswerkers, die nog lang niet klaar zijn in de getroffen gebieden.

De Belgische sporters die in Tokio zijn voor de Olympische Spelen hielden er ook een minuut stilte. De stad Brussel heeft festiviteiten in de avond afgelast die er normaal aan de vooravond van de nationale feestdag, 21 juli, worden gehouden.