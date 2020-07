Cultheld Bob Ross verovert 25 jaar na zijn dood nog steeds (schilder)harten

Schilder en cultheld Bob Ross is 25 jaar na zijn overlijden nog steeds populair en verovert dankzij internet en tv de harten van een nieuwe generatie.

AMSTERDAM - Hij was misschien wel de zoetsappigste schilder die ooit leefde. Bob Ross, de man die zondag precies 25 jaar geleden overleed, trok drommen amateurkliederaars naar de ezel en liet iedereen geloven dat er een groot schilder in hem of haar school. Na een kwarteeuw wordt de Amerikaan met de wilde haardos nog onverminderd bewonderd.