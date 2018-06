Communicatie probleem bij grote inzet

Februari 2009 - Na de crash van een toestel van Turkish Airlines bij Schiphol kregen hulpverleners vaak geen verbinding met de meldkamer. De zendmast in het gebied had te weinig capaciteit voor het grote aantal hulpverleners.

Juli 2009 - De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) laat weten dat 16 van de 25 brandweerregio's problemen hebben gemeld met digitale portofoons bij gebruik in brandende gebouwen.

Augustus 2009 - Uit politieonderzoek blijkt dat het netwerk tijdens de strandrellen in Hoek van Holland enige tijd overbelast was. Dat leidde tot gebrek aan informatie en overzicht bij agenten en commandanten ter plaatse. Volgens toenmalig minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken waren er te veel politiemensen in één gespreksgroep ingedeeld, waardoor de communicatie moeizaam verliep.

November 2009 - Ter Horst belooft de problemen binnen 2 jaar te verhelpen. Zo moet de capaciteit groter worden door nieuwe C2000-zendmasten en technische aanpassingen van de bestaande.

September 2010 - De eerste van drie nieuwe mobiele zendmasten die ervoor moeten zorgen dat het systeem bij calamiteiten niet overbelast raakt, wordt in gebruik genomen.

September 2012 - De Facebookrellen in Haren liepen onder meer uit de hand door problemen met de communicatie bij de politie.

April 2013 - Problemen bij de communicatie van de politie tijdens de troonswisseling.