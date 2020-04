Eerste mondkapjes via de luchtbrug met China aangekomen

De vrachtvlucht uit Shanghai is de eerste van een luchtbrug tussen China en Nederland die KLM heeft geopend. Voor de dagelijkse vluchten heeft de luchtvaartmaatschappij voor even de Boeing 747 weer in bedrijf genomen.

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) verwacht deze week ongeveer 6 miljoen mondmaskers die voor de verpleging van coronapatiënten kunnen worden gebruikt. Samen met KLM-topman Pieter Elbers nam hij de lading van maandagochtend in ontvangst.

’Enorm hard nodig'

Volgens Van Rijn zijn de mondkapjes „enorm hard nodig voor al die mensen die zich inzetten in de zorg.” „Het is fantastisch dat er met de luchtbrug tussen China en Nederland een continue stroom aan beschermingsmiddelen binnen gaat komen.” Elbers is blij dat KLM „op een snelle en efficiënte manier een belangrijke bijdrage” kan leveren om het mondkapjestekort in Nederland weg te werken.

De maskers en andere beschermingsmiddelen zijn centraal ingekocht en gaan naar de plaatsen waar de nood het hoogst is. De eerste weken van de corona-uitbraak kregen vooral ziekenhuizen voorrang, maar nu gaan er meer naar verpleeghuizen.

De vraag naar mondkapjes is zo groot, dat de afgelopen tijd meermaals bestellingen op het allerlaatste moment werden afgezegd. Maar van dit contract zegt Van Rijns ministerie zeker te zijn.