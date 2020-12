Veiligheidsregio’s bereiden aanscherpingen maatregelen voor

De minister van Justitie gaat samen met collega Wiebes (Economische zaken) met de detailhandel in overleg over veilig winkelen. Het kabinet komt met een plan van aanpak. Dat zei premier Rutte in het debat over het coronabeleid van het kabinet. Rutte zei tijdens de persconferentie van dinsdag dat versoepelingen tijdens de kerstdagen er niet in zitten. Sterker nog: als de besmettingscijfers niet dalen, kunnen er nog vóór de kerst aanscherpingen komen.

In het debat had de Kamer gevraagd welke lessen er te trekken zijn uit de drukte in winkelstraten tijdens Black Friday, de koopjesdag op 27 november. Hoe gaat het kabinet dergelijke drommen tijdens de kerstinkopen voorkomen, zo wilde PvdA-leider Asscher weten.

Op en rond Black Friday was het in veel binnensteden te druk. Volgens de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb hadden 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad destijds samen om extra maatregelen gevraagd. Maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij. Het kabinet zegt nooit een verzoek

Volgens VVD-fractieleider Dijkhoff hadden burgemeesters zelf meer kunnen doen. „Als je een burgemeester bent en je vindt het te ver gaan, dan grijp je in”, vindt Klaas Dijkhoff (VVD). „Daar heb je het kabinet niet voor nodig.”