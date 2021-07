Chaos regeert na raadselachtige moord op president Haïti

Een videobeeld van een aantal van de gearresteerde Colombianen. Ⓒ AFP

Port-au-Prince - Een in Haïti geboren arts uit Florida is volgens de Haitïaanse politie de belangrijkste verdachte voor de moord op president Jovenel Moïse. De 63-jarige Christian Emmanuel Sanon smeedde volgens politiechef Léon Charles een complot om zelf president worden. Sanon werd zondag gearresteerd. Hij is de derde Haïtiaan met Amerikaanse connecties die in verband met de coup is aangehouden. Bij de coup waren ook ten minste twintig Colombianen betrokken, waarvan er zeker twee gedood zijn.