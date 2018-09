Elektronisch stemmen keert terug

De oude stemcomputers keren vanwege de fraudegevoeligheid niet terug. In het nieuwe systeem krijgen kiezers op een scherm alle opties te zien, met partijlogo's of mogelijk zelfs met foto's van de kandidaten. De kiezer bepaalt dan z'n keuze en die wordt vervolgens geprint op een stembiljet. Dat gaat net als nu in de stembus en de biljetten worden na het sluiten van de stembussen elektronisch geteld.

De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt, komt er een Europese aanbesteding en gaat Plasterk met de gemeenten onderhandelen over de verdeling van de kosten. Na een experiment bij de Kamerverkiezingen in 2017 komt er een evaluatie. „Je moet dit wel degelijk doen. Het moet niet te kraken zijn, de privacy moet gegarandeerd zijn en het moet betaalbaar zijn”, aldus Plasterk tegen het ANP.

De eenmalige invoering van het systeem zal naar schatting 200 miljoen euro kosten, daarna kost de uitvoering rond de 10 miljoen per verkiezing.