Mysterieuze vrouw ’met pepperspray’ gezocht in zaak-Maddie McCann

Al jaren zorgt de zaak-McCann voor hoofdpijn bij politiekorpsen in Portugal, het Verenigd Koninkrijk en recentelijk ook in Duitsland. Christian Brueckner, die momenteel al vast zit in Duitsland, wordt ook verdacht van de verdwijning van Maddie. Door middel van mobiele data stelt de Portugese politie dat hij zich dichtbij het apartement in Praia da Luz bevond waaruit Maddie op 3 mei 2007 verdween. Zijn mobieltje was in dat dorp tussen half 8 en 8 uur in de avond, en volgens de ouders is Maddie tussen 9 en 10 uur ’s avonds verdwenen terwijl zij uit eten waren.

Bekijk ook: Duitse verdachte verdwijning Madeleine McCann aangeklaagd

Onderweg met vrouw ’met pepperspray’

Maar Christian Brueckner zegt dat hij om 10 uur al in oostelijke richting naar Faro aan het rijden was, met de vrouw waarmee hij dus eerder seks mee zou hebben gehad. Tijdens hun rit zouden zij zijn gestopt en gefotografeerd door de politie. De vrouw zou zelfs zijn gearresteerd omdat zij pepperspray bij zich droeg, wat illegaal is in Portugal. Christian Brueckner zou beweren dat de Portugese politie die foto’s nog zou moeten hebben, volgens Britse media heeft de Duitse politie wel een foto van een vrouw in Brueckner’s camper weten op te rakelen.

De Duitse officier van justitie Hans Christian Wolters, die samen met Portugese en Britse rechercheurs het onderzoek naar Madeleine leidt, zei tegen Sky News: „Ik ga ervan uit dat als hij iets heeft dat hem vrijpleit, hij dat vroeg of laat met ons zal delen en dat wij het dan zullen onderzoeken. Wat er daarna gebeurt, zien we dan wel. Tot nu toe heeft hij ons niets verteld, hij heeft ons geen keihard alibi gegeven. Dus, we kunnen puur werken met het bewijs dat we tot nu toe hebben gevonden in ons onderzoek. En er was niets om hem vrij te pleiten.”

Nog geen doorbraak verwacht

Ondanks dat Brueckner al enkele jaren in het vizier van de politie zit, werd hij pas enkele weken terug voor het eerst verhoord door de Duitse politie, op aandringen van de Portugezen. Maar tijdens dat verhoor wilde hij geen woord kwijt over de verdwijning van Maddie McCann. De Duitse politie verwacht de komende tijd nog geen doorbraak in de zaak-McCann, ondanks eerdere verklaringen van de ouders van McCann, experts en oud-celgenoten van Brueckner. Volgens Britse media zal hij deze zomer officieel worden aangeklaagd. Ondertussen wordt Christian Brueckner door de Duitse politie ook verdacht van meerdere zedenzaken, waaronder de verkrachting van een Ierse vrouw in 2004.