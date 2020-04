Artieste kan weer lopen na horrorval Carré

Dat heeft haar fysiotherapeute Mireille Pont zondag laten weten aan Hart van Nederland.

„We verwachten dat ze eind april lopend, op krukken, de deur uit gaat”, zegt Pont. „Haar revalidatie is heel intensief geweest. Ze kon niks toen ze binnenkwam. Ze kon alleen haar voeten bewegen.” Vorobeva verblijft al drie maanden in een revalidatiecentrum in Amsterdam om van haar val te herstellen.