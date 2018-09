Antihomodominee Phelps overleden

Phelps richtte in 1955 de Westboro Baptist Church (WBC) op, die zijn hoofdkwartier in Topeka heeft. De zeer kleine kerk verenigt voornamelijk familieleden van Phelps en is in de Verenigde Staten zeer omstreden. Kerkleden zorgden voor veel commotie door te protesteren tijdens uitvaarten van gesneuvelde Amerikaanse militairen. Volgens de kerk is hun dood de wil van God. In 2007 werd de WBC tot een schadevergoeding van omgerekend 7,5 miljoen euro veroordeeld. De nabestaanden van een gesneuvelde Amerikaanse militair hadden hem aangeklaagd omdat WBC-leden diens uitvaart hadden verstoord, omdat hij homo zou zijn.

Phelps stichtte de websites GodHatesFags en GodHatesAmerica. Op die laatste site verscheen in 2009 onder de kop 'God hates The Netherlands' een oproep om de herdenking van de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuig van Turkish Airlines op Schiphol te verstoren. Phelps meende dat Nederland de ramp aan zichzelf te danken had, omdat het alles wat in de ogen van God verboden is zou toelaten. De herdenking verliep zonder problemen.

Kort voor de herdenking was Phelps de toegang tot Groot-Brittannië ontzegd, omdat hij een bedreiging voor de openbare veiligheid zou zijn.