Indonesische vulkaan spuwt aswolk 5 kilometer de lucht in

De uitbarsting van de vulkaan komt na meer dan een jaar inactiviteit en was de tweede sinds zaterdag, toen de autoriteiten bewoners en toeristen waarschuwden voor mogelijke lavastromen.

Dramatische beelden van de ochtenduitbarsting, vastgelegd door bewoners, toonden een gigantische wolk van dikke as die opsteeg vanaf de top van de 2460 meter hoge berg in Karo, Noord-Sumatra.

Bewoners is geadviseerd om buiten een straal van 3 kilometer rond de vulkaan te blijven en maskers te dragen tegen vallend vulkanisch as, zei het vulkanologisch bureau in een verklaring.

Geen slachtoffers

Er zijn geen slachtoffers gemeld en een woordvoerster van de burgerluchtvaartautoriteit zei dat er nog steeds vluchten in de regio werden uitgevoerd.

De Sinabung kwam in 2010 voor het eerst in 400 jaar weer tot leven. Na weer een periode van inactiviteit barstte de vulkaan in 2013 opnieuw uit en is sindsdien zeer actief gebleven.

In 2016 stierven zeven mensen bij een van de uitbarstingen, terwijl bij een uitbarsting in 2014 zestien mensen omkwamen.

Aardverschuiving na vulkaan in 2018

Eind 2018 brak een vulkaan uit in de zeestraat tussen de eilanden Java en Sumatra, die een aardverschuiving onder water veroorzaakte en een tsunami ontketende. Daarbij kwamen meer dan 400 mensen om het leven.

Indonesië herbergt ongeveer 130 actieve vulkanen vanwege zijn positie op de ’Ring of Fire’, een gordel van tektonische plaatgrenzen die de Stille Oceaan omcirkelt, waar regelmatig seismische activiteit plaatsvindt.