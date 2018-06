Tot 10 jaar cel geëist wegens afpersingen

De forse strafeisen zijn het voorlopig hoogtepunt in een al jaren slepende strafzaak, die gekenmerkt wordt door hoogoplopende problemen met twee zogeheten kerngetuigen, Remco van Lent en zijn echtgenote. Het paar lijkt volkomen klem te zitten tussen de groep verdachten tegen wie zij hebben verklaard, en de afdeling getuigenbescherming van justitie.

,,Vrij overweldigend'' noemde het OM donderdag de serie afpersingen en daarbij behorende witwaspraktijken. De werkwijze van G. en zijn verdachte handlanger was geraffineerd, aldus justitie. Ze brachten hun slachtoffers in het nauw, zorgden voor betalingsproblemen en boden vervolgens bemiddeling aan om tot een oplossing te komen. Volgens het OM zorgde deze zogenaamde hulp slechts voor grotere problemen. Daarna volgde een periode waarin onder grote druk van intimidatie en dreiging steeds grote bedragen werden afgeperst.

Vastgoedondernemer Van Lent raakte op die manier tonnen kwijt en kwam financieel aan de grond te zitten. Hij meldde zich in 2010 bij justitie en verdween met zijn gezin in een getuigenbeschermingsprogramma. Vervolgens ontstonden er bij herhaling moeilijkheden over de afspraken tussen justitie en van Van Lent en zijn vrouw.

Van Lent zelf is niet meer komen opdagen om te getuigen. Een van de grote vragen in het slepende proces is of de rechtbank consequenties gaat verbinden aan de gang van zaken, ten nadele van het OM.

Volgens het OM maken Donald G. en Harry S. deel uit van ,,een groep beroepscriminelen''. Het is onduidelijk of S. nog tot de Hells Angels behoort; hij was jarenlang een bepalend gezicht van de club.

Tegen de overige zeven verdachten, onder wie de partners van G. en S., eiste het OM tot 3 jaar cel.