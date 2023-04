Tot 15 jaar cel voor overvallers waardetransport Amsterdam-Noord

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste op 15 november vorig jaar 18 jaar gevangenisstraf voor zeven mannen en 5 jaar voor een medeverdachte, omdat hij een deel van de buit van ruim 4,2 miljoen euro zou hebben weggesluisd. Dat deel van een totaalbuit van 14,5 miljoen euro is nog steeds spoorloos.

De rechtbank legde mildere straffen op, omdat vooral het vuurwapengeweld van de groep niet zo heftig wordt geacht als het OM een half jaar geleden voorhield. Vele politieagenten verklaarden dat er gericht op hen werd geschoten tijdens de vlucht van de roofovervallers richting Broek in Waterland.

Salvo’s en bursts

Zij gebruikten woorden als sproeien, ratelen, salvo’s en bursts voor de vele kogels die om hun oren zouden hebben gevlogen. Een agent hoorde bij de arrestatie in het weiland zelfs ’belt, belt, explosive’. Zonder te weten of het wel of niet waar was, stortte hij zich op de verdachte. Met deze agent is het ruim anderhalf jaar later nog steeds slecht gesteld. Collega’s van hem hebben ook ernstige trauma’s overgehouden aan de gebeurtenissen.

Maar de bewijslast vertelt dat het niet zo heftig was als zij dachten, aldus de rechtbank. Het aantal kogelgaten en gevonden hulzen blijft achter bij de verhalen van agenten, die wel degelijk doodangsten uitstonden. Ook de wetenschappelijke onderzoeken die volgden, lieten een objectiever beeld zien. De wapens zouden oud zijn en niet in staat om zoveel schade aan te richten. Waarschijnlijk hebben de agenten het hele voorval als zo afschuwelijk ervaren omdat het weer heel slecht was en de communicatie via de kanalen tot heftige emoties leidde.

Bewuste schietacties

De rechtbank is tot de conclusie gekomen dat niet alle aanvallers hebben geschoten. Iedereen kent natuurlijk de 44-jarige overvaller die bij Schöne Edelmetaal tegenover een Canta stond en in de lucht schoot. Hij kreeg 12 jaar straf opgelegd. De gerichte vuurwapenaanval op een politieauto op de vluchtstrook van de A10 Noord van een 39-jarige man is bestraft met de hoogste gevangenisstraf: 15 jaar. Maar bij deze twee bewuste schietacties is het volgens de rechtbank waarschijnlijk gebleven.

Er werd wel gedreigd met wapens. In totaal werden er in het weiland in Broek en Waterland zes automatische vuurwapens gevonden. Dat zorgde voor enorme angst onder politieagenten, het personeel van Schöne Edelmetaal en voorbijgangers in Amsterdam-Noord en Broek in Waterland.

„Alle verdachten zijn verantwoordelijk voor zeer ernstige geweldsdelicten, gepleegd in georganiseerd verband. Ze hebben de overval ook tot in de puntjes voorbereid”, meldde de rechtbank uit het vonnis, dat meer dan 700 pagina’s behelst.

Leider

Een 45-jarige man wordt gezien als de leider en hij krijgt eveneens een gevangenisstraf van 15 jaar. Hij gaf het startsein. Ook trof hij voorbereidingshandelingen voor de overval, zoals voorverkenningen en huurde hij het appartement waar hij de overval met de andere overvallers heeft voorbereid.

Van de overige vijf verdachten zijn drie mannen veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor hun rol bij de overval. Twee twintigers zijn veroordeeld voor medeplichtigheid en hebben respectievelijk 6 en 2 jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen.