Drie doden en 7 gewonden bij schietpartij op feestje op straat in Indiana

De schietpartij vond iets voor 1.00 uur lokale tijd plaats. Eenmaal ter plaatse trof de politie naast drie doden zeker zeven mensen met schotwonden aan. Een deel van de gewonden ging zelf of met behulp van omstanders naar het ziekenhuis, de rest werd opgehaald door verschillende ambulances, aldus de politie.

Politieagenten vanuit meerdere plekken in de regio kwamen vanwege de opvang van het incident op de melding af. De politie doet momenteel onderzoek.

Vooralsnog is er niets bekend over het aantal schutters dat bij de schietpartij betrokken was, of er was er zich precies heeft afgespeeld.