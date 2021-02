Souris R. in hoger beroep Posbankmoord veroordeeld tot 18 jaar cel

Er is genoeg ander bewijs, oordeelde het hof. De broer van Alex Wiegmink reageerde opgelucht. Voor de familieleden sleept de zaak zich nu al jaren voort. „Er moet maar eens een einde aan komen”, aldus broer Peter Wiegmink.

Het hof in Arnhem veroordeelde Souris R. en zijn medeverdachte Frank S. eerder al beiden tot 18 jaar celstraf. Frank S. legde zich bij die veroordeling neer. Souris R. niet. Hij beweerde dat hij in de val was gelokt door undercoveragenten. Die hielden hem niet slechts „een vette worst, maar een complete slagerij voor”, aldus Souris R. zelf. „ik zou alles hebben bekend.”

Een gedenkteken in natuurgebied de Posbank waar in 2003 de 44-jarige Alex Wiegmink verdween tijdens een rondje hardlopen. Ⓒ ANP / REMKO DE WAAL

Ook de Hoge Raad is kritisch over het gebruik van de methode. Deskundigen zeggen dat die leidt tot 40 tot ruim 80 procent meer valse bekentenissen. De zaak werd terugverwezen naar het hof Den Haag, maar dat ging een principiële uitspraak vrijdag uit de weg door de bekentenis van Souris R. niet te gebruiken als bewijs. Er was genoeg ander bewijs om Souris R. te veroordelen, vond het hof. De verdachte werd vrijgesproken van moord en gekwalificeerde doodslag. Er is wel genoeg bewijs voor doodslag.

Wiegmink, een 46-jarige huisschilder, kwam op 20 januari 2003 niet terug van een rondje hardlopen in natuurgebied de Posbank, bij het Gelderse Rheden. Hij parkeerde zijn auto op de parkeerplaats Bloemers aan de Burgemeester Bloemersweg in het natuurgebied aan de Elberg op het Herikhuizerveld, beter bekend als de Posbank, bij Rheden. De daders zouden daar zijn auto van hem hebben willen stelen, om te gebruiken voor een overval. Hij zou hebben geweigerd, hetgeen hij met zijn leven moest bekopen. Daarna werd zijn lichaam in zijn auto vervoerd naar Erp (Brabant) waar auto en lichaam in brand werden gestoken.

Zijn verkoolde lichaam werd in Noord-Brabant, tachtig kilometer verderop, teruggevonden achterin zijn uitgebrande Opel. Het lukte de recherche niet de zaak op te lossen, waardoor de Posbankmoord een cold case werd. In 2016 dook echter een nieuw dna-spoor op, waarna de zaak werd heropend. Het ging om een muts waarop dna zat van Souris R., die vlakbij de uitgebrande auto van Wiegmink lag.

Souris R. kan nog in cassatie bij de Hoge Raad.