Syrisch leger: kruisvaardersburcht heroverd

Het imposante verdedigingswerk en het dorp al-Hosn, beneden in het dal, maken al langer deel uit van het strijdperk in de Syrische burgeroorlog. Volgens de staatstelevisie heeft het leger „de terroristen die verscholen zaten in de burcht, geëlimineerd”.

VN-organisatie Unesco waarschuwde onlangs dat de Crac des Chevaliers, net als ander werelderfgoed in het Arabische land, ernstig wordt bedreigd door de oorlog, die nu al 3 jaar voortduurt.