Taakstraf voor oud-wielrenner Pieter W. wegens ’aanval in eigen huis’

LEEUWARDEN - Oud-wielrenner Pieter W. (41) is vrijdag voor de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur, waarvan veertig voorwaardelijk. W. zou volgens justitie op 26 december 2021 in huiselijke kring in Friesland hebben gedreigd en gevochten. Er was twee weken geleden 120 uur werkstraf, waarvan zestig voorwaardelijk, tegen de Fries geëist voor zijn rol in het ’huiselijke geweld’. De rechter sprak hem deels vrij, waardoor de straf lager uitpakt dan de eis.