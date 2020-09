Surfster houdt zich niet aan quarantaine en wordt geboeid van strand afgehaald

De politie kreeg een tip over de vrouw en ging vervolgens naar het strand om haar per boot naar de kant te krijgen. Maar ze negeerde de agenten, die in beschermende pakken aanwezig waren, en kwam pas een uur later uit het water. Eenmaal op het strand werd ze in de boeien geslagen vanwege „ernstige ongehoorzaamheid.” De vrouw gaf zich niet zomaar gewonnen, er ging nog wel een kleine woordenwisseling aan haar arrestatie vooraf. Ze zal ook gestraft worden voor het feit dat ze de quarantaineregels in de wind heeft geslagen.

Spanje wordt zwaar getroffen door het coronavirus. Er zijn meer dan 500.000 mensen besmet.