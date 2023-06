YouTube stopt met verwijderen onware informatie verkiezingen VS

„De gevaarlijke beslissing om onmiddellijk te stoppen met het verwijderen van content die haat en desinformatie blijft zaaien en zo onze democratie bedreigt, moet onmiddellijk worden teruggedraaid”, liet Nora Benavidez van Free Press weten.

De aankondiging van de videowebsite, die eigendom is van Google, wijkt af van het oorspronkelijke beleid dat in december 2020 werd ingevoerd. Toen werd geprobeerd onware beweringen de kop in te drukken. Die werden voornamelijk door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump de wereld in geholpen. Hij stelde dat hij de verkiezingen verloor van Joe Biden doordat de verkiezingen „gestolen” zouden zijn.

„De mogelijkheid om openlijk te debatteren over politieke ideeën, zelfs als ze controversieel zijn of gebaseerd op onbewezen aannames, hoort bij een functionerende democratische gemeenschap, zeker tijdens het verkiezingsseizoen”, aldus een blogpost van YouTube. Bovendien blijven andere regels tegen onware informatie over de verkiezingen bestaan, waaronder het verbod op content die kiezers misleidt of die mensen aanzet tot het verstoren van democratische processen, aldus YouTube.