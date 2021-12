Aantal opgenomen coronapatiënten daalt met 122 tot 2622, grootste daling sinds 19 mei

Op de intensive cares nam het aantal Covidpatiënten af met acht tot 626. Op de verpleegafdelingen liggen 1996 coronapatiënten, 114 minder dan een dag eerder.

In de afgelopen 24 uur zijn er 34 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de ic's. Op de verpleegafdelingen werden 222 nieuwe Covidpatiënten binnengebracht.

Opnieuw minder dan 14.000 coronagevallen, gemiddelde weer omlaag

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 111.890 positieve tests. Dat is 24 procent lager dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Het is de snelste daling op weekbasis sinds 8 augustus.

Gemiddeld waren er in de afgelopen week 15.984 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 16 november, ongeveer een maand geleden. Het gemiddelde daalt voor de tiende dag op rij.

Amsterdam telde 688 positieve tests, Den Haag 466 en Rotterdam 447. In Utrecht kregen 314 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Almere werden 197 besmettingen vastgesteld. Vier gemeenten hadden geen enkele positieve test.