OM verzwaart verdenking tegen Jos B.

MAASTRICHT - Het Openbaar Ministerie wil de verdenkingen tegen Jos B. verzwaren van doodslag naar gekwalificeerde doodslag. Dat laatste wil zeggen dat iemand is gedood om een ander strafbaar feit te verdoezelen. Volgens het OM heeft B. de 11-jarige Nicky Verstappen gedood nadat hij hem seksueel had misbruikt. Voor moord en gekwalificeerde doodslag geldt dezelfde maximale straf, het verschil tussen deze twee is dat een moord met voorbedachten rade is gepleegd.