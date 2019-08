VS willen beslag leggen op Iraanse tanker

Dat meldt de lokale krant Gibraltar Chronicle donderdag. Naar verwachting gebeurt dat op de dag dat de Hoge Raad in Gibraltar een beslissing zou nemen over het vrijgeven van de tanker, die half juli door de Britse marine in Gibraltar aan de ketting is gelegd.

Het Amerikaanse verzoek heeft ertoe geleid dat een beslissing is verdaagd, aldus de krant. Volgens de Chronicle heeft opperrechter Anthony Dudley gezegd dat zonder het verzoek van de Verenigde Staten „het schip zou zijn uitgevaren”. De kapitein en drie officieren zijn volgens de krant vrijgelaten.

Volgens de Britse krant The Sun zou het schip donderdag worden vrijgegeven. Dat meldde de krant op basis van bronnen uit de directe omgeving van Fabian Picardo, de premier van Gibraltar.

Het Verenigd Koninkrijk legde beslag op de Iraanse tanker omdat het Europese sancties zou hebben geschonden door olie naar Syrië te brengen. Een beschuldiging die door Iran wordt ontkend.