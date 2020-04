Aantal coronapatiënten op de intensive care daalt met 21 naar 783

Momenteel liggen er van die ic-patiënten 29 in Duitsland. Dat is er eentje meer dan woensdag (28).

Daarnaast zijn er momenteel ongeveer 430 niet-coronapatiënten op de Nederlandse intensive care. De potentiële totale ic-capaciteit bedraagt 2400.

Niettemin is de druk op het ic-personeel nog altijd hoger dan normaal. Het RIVM maakte donderdag daarnaast al bekend dat zeker negen mensen die in de zorg werkten, zijn overleden aan het coronavirus. De jongste was 45 jaar oud, de oudste 69. Zes van hen hadden al gezondheidsklachten, van de drie anderen is dat niet bekend.