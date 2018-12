De Woekerpil

Zorgverzekeraars en toezichthouders kunnen eerder dramatische besparingen realiseren door zich te richten op onderzoek naar de noodzaak van chronisch medicijngebruik, dan zich te verliezen in de heilloze discussie over merkloze middelen. Die discussie wordt nu over de hoofden van de patiënten gevoerd tussen artsen en zorgverzekeraars, met de apothekers als scheidsrechters.

Maag-darm-icoon Gerome Tytgat (AMC) toonde in 2003 en 2009 al aan dat het gebruik van die maagzuurremmers voor grote groepen van gebruikers onnodig is en geleidelijke afbouw de betere optie. Zo zou een groot deel van de 1,8 miljoen Nederlandse PPI (Proton Pump Inhibitor) maagzuurremmer-verslaafden het gebruik van deze middelen met wel 71 procent kunnen beperken. De discussie over het nut contra de gevaren van cholesterolverlagers is nog in volle gang.

Voedsel- en alcoholmisbruik zijn stichters van uitslaande maagzuurbranden. Die kunnen leiden tot zweren aan de maag en de 12-vingerige darm, en tot aantasting van de slokdarm en de lever. Na genezing met behulp van PPI’s zou bijna 40 procent van de patiënten het gebruik geleidelijk geheel kunnen staken en daarna - naast verbetering van eetgewoonten – bij voorkeur hun toevlucht tot het ouderwetse bruistablet nemen, aldus de conclusie van onderzoekers.

Peperdure medicijnen

Veel huisartsen zijn zich hiervan niet bewust, of hebben sinds zij ook gewoon kantooruren draaien door overbelasting, andere prioriteiten Ze gaan stug door met het verstrekken van vervolgrecepten op deze vaak peperdure medicijnen, zonder het resultaat of de noodzaak van die voortzetting door een specialist te laten onderzoeken.

De vergelijking met de woekerpolis dringt zich dan op. Aanbieders van die producten zijn onder toezicht geplaatst (Wft) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), nadat zij jarenlang polissen verkochten waarvan niemand de werking begreep, die geen cent opleverden en waarvan de betaalde premies door kosten en koersverliezen de mist in werden geholpen. Grote groepen consumenten leden een onherstelbare financiële schade. Levensverzekeraars zijn toen hardhandig met hun neus op de zorgplicht voor hun polishouders gedrukt.

Nu de uitwassen van marktwerking ook in de medische wereld blijken te zijn doorgedrongen, pleit alles er voor om de farmaceutische industrie als aanbieder, de apotheek als verdeler en de arts als adviseur onder het toezicht van een nieuw in te richten onafhankelijke Autoriteit Medische Markten (AMM) te plaatsen, in het kader van een nieuwe Wmt (Wet Medisch Toezicht).

Die beoogde AMM heeft, los van de Inspectie Volksgezondheid, de controle op o.a. doelmatig medicijngebruik als specialisatie. De specialisten van de AMM kunnen als een soort Officier van Justitie van het OM individuele leden van de beroepsgroepen ter verantwoording roepen, als na steekproeven zou blijken dat de hand gelicht wordt met de protocollen, die voor elk onderdeel van de gezondheidsketen in het kader van verantwoord medicijngebruik zijn opgesteld.

Win-win situatie

Wie patiëntenbelang hoog in het vaandel heeft, zou eerder alle chronische gebruikers van maagzuurremmers een verplicht bezoek aan een internist of maag-darmspecialist voorschrijven. Die kan met de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek in de hand vaststellen óf, en in welke dosering voortzetting van het gebruik van zuurremmers (met vrije merkkeuze) überhaupt nog noodzakelijk is.

De terugkeer van de maagzuurremmer in het basispakket hoeft dan geen slechte optie meer te zijn. Dat dáár dan onder de streep de grootste besparing en beperking van gezondheidsrisico’s zal blijken te zitten, zal alle marktpartijen welgevallig zijn. Het ligt voor de hand als in de toekomst vervolgens de cholesterolverlagende statines - de winnaars van goud met 27 miljard omzet wereldwijd - op de korrel worden genomen door de zorgverzekeraars.