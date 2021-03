De laatste vlucht van ’godmother of coke’ Naima Jillal

„In oktober 2019 verliet Naima Jillal haar appartement in Puerto Banus. Ze werd naar Nederland gereden en ik weet door wie. Ze heeft in haar appartement alleen kleding achtergelaten. Zes kisten vol.”

Horloges van vele tienduizenden euro’s en sjieke appartementen in Spanje en Nederland waarvan vele maanden huur ineens contant werden betaald. De in 2019 spoorloos verdwenen Naima Jillal die op het hoogste niveau actief was in de cokehandel, leefde op grote voet.