Accijnsverhoging levert staat toch geld op

Onder grote druk van de Tweede Kamer en zeer tegen zijn zin heeft Wiebes nu toch cijfers naar de Kamer gestuurd. Het gaat om de betalingen die in februari op de rekening van de Belastingdienst zijn bijgeschreven en vooral betrekking hebben op de brandstofaccijnsaangiften van januari.

En dan blijkt dat de omstreden accijnsverhogingen op diesel en lpg de schatkist in februari 395 miljoen euro hebben opgeleverd, tegen vorig jaar 302 miljoen en 277 miljoen in 2012.

De afgelopen weken hebben oppositiepartijen als CDA, PVV en SP hard geageerd tegen de accijnsverhoging. Volgens hen leidt die er toe dat mensen massaal over de grens gaan tanken en daar dan meteen ook hun drank inslaan en boodschappen doen. Dat leidt weer tot faillissementen bij pomphouders en supermarkten in de grensstreek. De oppositiepartijen en ook organisaties als de Bovag waarschuwden ook dat voor het 'weglekeffect' voor de schatkist. Die zou miljoenen minder aan accijnzen binnen krijgen. Maar daar lijkt het dus vooralsnog op.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, de felste tegenstander van de accijnsverhoging, reageert cynisch op de cijfers die Wiebes de Kamer stuurt. „Regering stuurt dag voor verkiezingen de accijnsafdrachten (diesel +bijna 30= Y), wetend dat dat supermisleidend is”, twittert hij. Hij lijkt ze ook niet te geloven: „PS: als er 15= Y meer diesel verkocht was, zag je nu lange rijen en blije pomphouders. #washetmaarwaar.”

Wiebes was steeds tegen het sturen van cijfers over 1 of 2 maanden. Hij wilde pas in mei de cijfers over de eerste drie maanden van het jaar sturen. Wiebes noemde cijfers over alleen de maand januari onbruikbaar, misleidend, onbetrouwbaar en betekenisloos, maar heeft ze onder druk van de Kamer nu toch gestuurd.