Marengo-proces: ’Nabil B. komt over als jammerend kind dat zin niet krijgt’

Het kleine meisje op de bijrijdersstoel bleef wonderwel ongedeerd. De liquidatie van haar vader is een van de moordzaken die aan de orde komen in het megaproces Marengo. De schutters konden kort na de moord worden opgepakt omdat hun vluchtauto niet wilde starten. Ze zijn in maart van dit jaar in hoger beroep veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf. Een van de schutters ging in cassatie bij de Hoge Raad tegen zijn veroordeling.

Volgens het Openbaar Ministerie werd de liquidatie gepleegd in opdracht van Ridouan Taghi, en voorbereid door Zakaria el H., Mohamed M., Mao R., Arthur M. en Walid M. Dat zou blijken uit versleutelde berichten die met Pretty Good Privacy telefoons werden verzonden via accounts die aan deze verdachten worden toegeschreven. Dat ontkennen die verdachten. Ook kroongetuige Nabil B. zegt dat de opdracht afkomstig was van Taghi, alias De Kleine.

In de berichten wordt gevraagd om ’snelle fietsen’ (auto’s) en ’jerry’s’ (jerrycans met benzine) om de auto’s naderhand in de fik te kunnen steken. En ook wordt er gevraagd om ’2 ijzers. Walthers. En maak ze goed schoon voor je ze geeft’. In de gestrande BMW vond de politie na de liquidatie 2 Walthers.

Het duurde lang voordat de schutters Samir Erraghib in het vizier kregen. Via via lieten de schutters aan Taghi weten dat ze „nog steeds buiten staan om hem te doen.” Taghi wordt ongeduldig. „Strontpraat.” Hij dreigt de klus zelf te komen opknappen en zegt zelfs dat de schutters de woning binnen moeten vallen en desnoods iedereen daar moeten vermoorden.

Zo ver kwam het niet, het gezin van Erraghib ging door het oog van de naald.

Afwezigheid kroongetuige

Grote afwezige bij het proces van woensdag was de kroongetuige. Nabil B. ligt in de clinch met het Team Getuigenbescherming van het Openbaar Ministerie over de volgens hem gebrekkige beveiliging van zijn vriendin. Eerder werden zijn broer en zijn advocaat vermoord.

De advocaten van de verdachten in Marengo vinden dat het tijd wordt dat de rechtbank Nabil B. dwingt om te verschijnen, maar die besloot dat nu nog niet te doen. Advocaat Juriaan de Vries wees erop dat getuigen verplicht zijn om te verschijnen als de rechtbank ze oproept. Dat geldt nog sterker voor de kroongetuige, aan wie een gehalveerde strafeis is beloofd in ruil voor zijn verklaringen.

De Vries: „Hij komt niet en iedereen vindt dat goed? De kroongetuige regeert en dicteert?” Volgens advocaat De Vries komt Nabil B. over als „een jammerend kind dat zijn zin niet krijgt”, en misbruikt hij deze strafzaak om zijn zin te krijgen op een ander gebied.

De Vries en zijn collega Christian Flokstra zeiden alle begrip te hebben voor de positie van de kroongetuige, maar wezen erop dat al anderhalf jaar bekend is dat de inhoudelijke behandeling van de moordzaken nu zou plaatshebben. Het recht van de verdachten op een eerlijk proces wordt volgens de raadslieden aangetast als het niet mogelijk is om de verklaringen van de kroongetuige op waarheid te toetsen en hem te ondervragen, zeggen zij. Volgens de advocaten laten het Openbaar Ministerie en de rechtbank zich „gijzelen” en „chanteren” door de kroongetuige.