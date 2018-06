Sunset Boulevard komt naar Carré

Toen Ria Jones voor het eerst op mocht ter vervanging van Glenn Close in Sunset Boulevard klonk er boegeroep en schreeuwden mensen dat zij hun geld terug wilden. Het publiek was overduidelijk niet blij met de afwezigheid van de Hollywoodster. Dat ongenoegen wist Jones echter om te buigen in een staande ovatie.

„Toen ik de reactie van het publiek hoorde, was ik alleen nog maar vastberadener om te laten zien dat het in dit vak niet alleen maar om beroemde namen zou moeten draaien”, aldus de Britse musicalactrice.

Inmiddels tourt ze als vaste hoofdrolspeelster heel Groot-Brittannië rond met de West End-productie, om komend voorjaar, in het kader van Broadway aan de Amstel, twee weken lang in het Amsterdamse Koninklijk Theater Carré neer te strijken met Sunset Boulevard. In deze musicalklassieker draait het om Norma Desmond, ooit één van de grootste sterren in de stomme film, maar nu vergeten door het publiek. Zij droomt van haar rentree.

Lloyd Webber

Ria Jones, die haar voornaam te danken heeft aan Nederlandse vrienden van haar ouders, stond 26 jaar geleden aan de wieg van de creatie van Norma Desmond. „Ik had Grizabella in Cats gespeeld en werd door Andrew Lloyd Webber gevraagd om mee te helpen de rol te creëren. Al was ik destijds als 24-jarige natuurlijk veel te jong om die rol ook daadwerkelijk te gaan spelen. Daar hebben we toen nog over gegrapt; wacht maar, ooit komt de dag!”

En die dag kwam, al was dat dan in eerste instantie dus als vervangster voor Glenn Close. „De cirkel is nu toch maar mooi rond”, lacht ze. De vraag blijft echter waarom zij als gearriveerd actrice zo’n reserveplek accepteerde. „Sommige fans van me zagen het als een stap terug, maar in mijn ogen ben je nooit te oud om te leren. Het leek me geweldig om tijdens de repetities te kijken hoe iemand als Glenn Close dingen aanpakte. Ik zag het als het bijwonen van een masterclass.”

De rol van Norma Desmond rekent zij inmiddels tot haar meest dierbare. „Die vrouw is zo compleet. Van heel kwetsbaar tot keihard; heerlijker krijg je het niet te spelen als actrice. Ze past op dit moment zowel emotioneel als vocaal en fysiek zo ontzettend bij me. Soms komt iets precies op het juiste moment.”

Esther Kleuver

’Sunset Boulevard’ is van 28 maart t/m 8 april 2018 te zien in Koninklijk Theater Carré, Amsterdam. Info: carre.nl