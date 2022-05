Premium Binnenland

Koning oefent mee met Luchtmobiele Brigade: ’Goed spul’

Bam! Het groepje burgers dat deze ochtend aanwezig is bij een koninklijk bezoek aan de Luchtmobiele Brigade, is ineens klaarwakker. Zojuist is het opblazen van een deur gesimuleerd, dat voor het nietsvermoedende publiek nog het meest doet denken aan een lawinepijl die vlak naast hen ontploft.