Duitse president vraagt Polen om vergeving

Daar begon feitelijk de Tweede Wereldoorlog toen de Duitse Luftwaffe exact tachtig jaar geleden het stadje zonder oorlogsverklaring bombardeerde. Steinmeier was samen met zijn Poolse ambtsgenoot Andrzej Duda aanwezig bij de herdenking. „Ik buig voor de slachtoffers van de aanval op Wielun. Ik buig voor de Poolse slachtoffers van de Duitse tirannie. En ik vraag om vergeving”, zei de Duitse president.

Bij de luchtaanval op Wielun kwamen volgens Poolse schattingen ongeveer 1200 mensen om het leven. Ongeveer 70 procent van de stad werd vernield.

In de Poolse hoofdstad Warschau komen zondag diverse staatshoofden en andere genodigden bijeen voor de herdenking van het begin van de Tweede Wereldoorlog. De wereldleiders komen bijeen op het Pilsudskiplein in het centrum van de stad. Onder hen zijn de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse premier Edouard Philippe. De Amerikaanse vice-president Mike Pence is een van de sprekers. De Amerikaanse president Donald Trump bleef in de VS vanwege de orkaan Dorian.