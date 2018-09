Keihard gevecht om kiezersgunst

In een fel voorlaatste debat georganiseerd door EenVandaag en de Erasmus Universiteit, werd met scherp geschoten. „Ik ben er een beetje klaar mee dat u elke keer maar zegt dat ik niet weet wat er speelt. U heeft daar niet het alleenrecht op”, zei de geïrriteerde D66’er tegen zijn PvdA-collega die altijd prat gaat op ’het eerlijke verhaal’.

Samsom wreef Pechtold aan dat hij een elitepartij leidt, die er alleen zou zijn voor de ’happy few’. Daarmee raakte de PvdA’er een gevoelige snaar bij de D66’er. Het leek alsof de kopjes koffie die de twee recentelijk dronken om de onderlinge verhoudingen te verbeteren, nooit waren genuttigd. „Geen bangmakerij!”, kaatste Pechtold terug. „Met uw beleid zijn er maar few happy.”

Bekvechten

Het publiek loeide om het spektakel. En daar leek het debat ook voornamelijk voor bedoeld. Want inhoudelijk werd de kijker niet veel wijzer van de bijeenkomst, die vaak in onderling bekvechten en jij-bakken ontaardde.

Zo werd CDA-leider Buma aangewreven dat hij zijn verantwoordelijkheid niet nam toen hij vanwege extra lastenverzwaringen weigerde als gedoger de hervormingen en begrotingsplannen van het kabinet goed te keuren. „U heeft gekozen voor een politiek sabbatical. Zo komen we niet uit de crisis”, riep CU-voorman Slob.

Even daarvoor had PvdA-leider Samsom zijn SP-collega Roemer op dezelfde toonhoogte aangevallen. „Wat zijn úw plannen? Ik hoor u alleen maar over de plannen van anderen die niet deugen!” De socialist antwoordde dat hij vond dat de bezuinigingen van tafel moesten.

Het waren bekende aanvallen en bekende verdedigingen, die de afgelopen weken al vaker aan de kiezer werden gepresenteerd.

