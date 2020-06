Agenten gewond na rellen in Londense wijk Brixton

Volgens Britse media werden agenten bedreigd met een lang zwaard en werden beelden daarvan gedeeld op sociale media. Ⓒ Twitter

LONDEN - Een vijftiental Londense agenten is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt bij onlusten in de wijk Brixton. De politie zou daar hebben ingegrepen bij een feest of muziekevenement waar geen vergunning voor was afgegeven. Ook zouden er meerdere politievoertuigen zijn beschadigd door relschoppers.