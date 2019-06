Nieuwe week wordt met veel zon ingeluid

Dinsdag en woensdag wordt het landinwaarts nog warmer met lokaal 30 graden. Die hoge temperatuur gaat net als de afgelopen weken gepaard met onweersbuien. Donderdag en vrijdag koelt het iets af en wordt het 18-22 graden, maar komend weekend wordt het weer warmer, meldt Weeronline.

Maandagmiddag is er een mix van stapelwolken en zon, maar het blijft waarschijnlijk droog. „In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht wordt het 25 graden. De wind waait uit zuidelijke richtingen en is zwak tot hooguit matig. In de loop van de middag draait de wind langs de westkust naar het westen, waardoor het vlak aan zee enkele graden afkoelt”, aldus het weerinstituut.

Zonnige maandagavond

Een afkoelend biertje op het balkon of terras is vanavond niet ondenkbaar. Het blijft nog lang aangenaam buiten met om 22:00 uur temperaturen van 18 graden in het westen tot 22 in het oosten.