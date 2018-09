G7 praat in Den Haag over de Krim

De G7 bestaat uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS. Wereldleiders zijn begin komende week in Den Haag voor de nucleaire top. De Europese Unie is ook uitgenodigd.

De bijeenkomst vindt plaats in de marge van de geplande topconferentie in Den Haag en president Barack Obama is van plan erbij te zijn, meldde het Witte Huis. Er wordt gesproken over „de toestand op de Krim en welke stappen de landen van de G7 kunnen zetten als reactie en om Oekraïne te helpen”.

Rusland hoort eigenlijk als achtse lid ook bij de club. Die zou als de G8 in juni een topconferentie houden in het Zuid-Russische Sotsji. Als gevolg van de crisis in Oekraïne lijkt die niet door te gaan. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius zei dinsdag zelfs dat Rusland voorlopig uit de club is gezet.

Hoewel Nederland gastland is van de nuclaire top, zal ons land niet aanschuiven bij het overleg van de G7, aldus een woordvoerder van de Nuclear Security Summit (NSS). Hij wijst erop dat Nederland geen lid is van de G7 en dat het nadrukkelijk om overleg in de marge van de top gaat. „Het is geen onderdeel van het programma.” Internationale bijeenkomsten zoals de NSS bieden volgens de woordvoerder door de aanwezigheid van regeringsleiders een goede gelegenheid om over actuele zaken te spreken.