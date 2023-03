Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Veel argumenten tegen groene belastingen: niet effectief en onwenselijk

Door Leon Brandsema

Met het onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) krijgen tegenstanders van meer belasting op vlees, zuivel, vliegen en autorijden een nieuw argument in handen. De vraag of het kabinet zo’n ’klimaattaks’ moet opleggen, ligt de komende maanden op tafel. Zoals inmiddels bij zoveel dossiers, is ook dit een politiek gevoelig onderwerp, waarbij de coalitiepartners verdeeld zijn. D66 en CU willen bijvoorbeeld al langer een vleesbelasting invoeren, VVD en CDA zien dat niet zitten.