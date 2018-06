Verkeer in de knoop door ongeval op A2

De vertraging voor mensen in de file liep op tot twee uur. Ook andere wegen in de omgeving, zoals de A27 de A59 en snelwegen rond Den Bosch waren erg druk als gevolg van het ongeluk op de A2. Het verkeer vanuit de richting Den Bosch naar het Noorden kon het beste via Nijmegen/Arnhem omrijden.

Kijk hier voor alle actuele verkeersinformatie.