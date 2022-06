Vuurzee pal naast Eindhovense flat: acht auto’s verwoest

De uitgebrande auto’s stonden ver uit elkaar, wat wijst op brandstichting. Op foto’s is een spoor van zwartgeblakerde stenen richting de geparkeerde auto’s te zien. In totaal gingen acht voertuigen in vlammen op of raakten zwaar beschadigd.

De autobranden werden volgens Omroep Brabant rond twee uur 's nachts ontdekt. Op de parkeerplaats werd een half gesmolten jerrycan gevonden.

Volgens de brandweer zijn er recentelijk in de regio meer autobranden geweest, maar is niet duidelijk of er een verband is. De politie onderzoekt dat.