Handtekening onder besluit snelheidsverlaging

Den Haag - Het doek voor het overdag hard rijden op de snelweg is officieel gevallen. VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft vandaag het besluit genomen om de maximumsnelheid op alle snelwegen te verlagen naar 100 kilometer per uur. Liefhebbers van stevig doorrijden krijgen zes weken de tijd om bezwaar in te dienen.